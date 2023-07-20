В ЧВК «Вагнера» заявили, что в Беларусь приедет до 10 тысяч наемников 8 20.07.2023, 8:17

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22 тысячи уже погибло.

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал заявление члена «совета командиров» компании с позывным «Маркс», который утверждает, что в Беларусь приедут до 10 тысяч наемников.

Эту цифру он назвал, комментируя высказывание депутата Госдумы РФ Владимира Шаманова, который заявил, что 32-33 тысячи наемников ЧВК «Вагнера» заключили контракты с Минобороны, а еще от семи до десяти тысяч находятся с Евгением Пригожиным.

«Маркс» утверждает, что цифра в 33 тысяч не соответствует действительности. По его словам, всего за время войны в Украине в ЧВК Вагнера участвовали 78 тысяч бойцов, из которых 49 тысяч — заключенные. На момент захвата Бахмута убитыми были 22 тысяч наемников, еще 40 тысяч была ранены.

«Живыми и здоровыми 25 тысяч, плюс раненые находящиеся на излечении. Из них убыло и убывает в Беларусь до 10 тысяч. Уже ушли в отпуск 15 тысяч. Каким образом сформировались 33 тысячи ушедших к военным мне пока неизвестно», — говорится в заявлении одного из командиров наемников.

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