Посол России в Беларуси угрожает Польше 4 22.07.2023, 20:49

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Он повторил тезисы Путина.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов вслед за Владимиром Путиным пригрозил Польше, заявив, что «нападение на Беларусь юридически и фактически будет считаться нападением на Союзное государство». Он пообещал, что российская сторона ответит «жестко и решительно».

«В последние недели из Варшавы доносятся всё более воинственные заявления в отношении Республики Беларусь и Союзного государства в целом. Польша объявила о планах нарастить своё военное присутствие на границе с Беларусью», – заявил он.

Российский посол повторил тезис Путина о том, что в Польше якобы размышляют о вводе контингента в Западную Украину.

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