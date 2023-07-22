The Washington Post: Китай недоволен Путиным 22.07.2023, 21:46

И может на него надавить.

Китай может надавить на российского диктатора Владимира Путина, потому что в Пекине недовольны тем, что Россия вышла из зерновой сделки и заблокировала экспорт зерна из Украины.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники в Кремле. Отмечается, что РФ сейчас сталкивается с потоком критики из-за ударов по украинским портам и своего решения выйти из зернового соглашения. Эту критику высказывают страны по всему миру, среди них и некоторые дружественные к России страны, например Китай.

Один из представителей высокопоставленных российских дипломатических кругов, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, отметил, что Китай может пытаться давить на РФ, чтобы она вернулась к выполнению условий зернового соглашения, ведь именно КНР является крупнейшим получателем украинского зерна.

«Оба соглашения должны быть реализованы сбалансированным, всеобъемлющим и эффективным образом», – заявил в пятницу, 21 июля, представитель Китая в ООН Гэн Шуан.

Также собеседник издания в российских дипломатических кругах отметил, что вопрос с зерновой сделкой должен быть решен в ближайшее время, ведь в Украине вскоре закончится место для хранения зерна, когда новый урожай дойдет до портов.

В издании также напомнили, как другие государства и международные организации реагировали на заявление РФ о выходе из зернового соглашения. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд подчеркнула, что страна-агрессор Россия ведет войну с мировым продовольствием. Она напомнила, что российские экспортеры получают от этого выгоду, в то время как страдают миллионы людей на Ближнем Востоке и в Африке, поскольку большинство стран не могут позволить себе покупку дорогого зерна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».