Опасная авантюра Лукашенко 1 Валерий Карбалевич

24.07.2023, 8:37

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Валерий Карбалевич

Теперь правитель не может выскочить из колеи.

Еще до появления ЧВК «Вагнер» в Беларуси, их предстоящий приезд наделал много шума. Миф о страшных вагнеровцах зажил своей собственной жизнью, превратился в страшилку, которой пугались соседи. И вот они, в конце концов, появились.

Уже приехало несколько тысяч человек. Правда, без оружия. По неофициальной информации всего должно передислоцироваться из России в Беларусь около 10 тыс. наемников. Сюда переместился и их хозяин Евгений Пригожин.

В СМИ активно обсуждается вопрос, в чем смысл передислокации вагнеровцев в Беларусь, какие тайные планы Москвы или Минска они должны реализовать. Звучит много конспирологических версий о возможном использовании их то ли для прорыва «Сувалкского коридора», то ли для нападения на Украину с севера, то ли для охраны Александра Лукашенко, то ли даже для его свержения.

И отдельный вопрос: зачем это нужно самому Лукашенко?

В любом случае, на какое-то время ЧВК «Вагнер» в Беларуси становится важным фактором политики страны, как внутренней, так и внешней.

Если рассматривать ситуацию рационально, без излишней конспирологии, то перемещение ЧВК «Вагнер» в Беларусь было побочным следствием разрешения политического кризиса в России, преодоления конфликта между Путиным и Пригожиным. И участие Лукашенко в этом процессе дало ему немало политических дивидендов, он смог предстать спасителем России от смуты и гражданской войны и даже попытался начать игру на российском поле. То есть передислокация упомянутой компании в Беларусь была составной частью сделки. Лукашенко получил эту структуру в одном пакете с решением других задач. В тот момент, когда конфликтующие стороны пришли к компромиссу, они согласились, что в прежнем виде эта ЧВК на территории РФ существовать не может. И оптимальным (а может быть и единственным) местом ее новой дислокации стала Беларусь. А куда ее еще можно было сплавить? С учетом того, что Лукашенко тут предложил свои услуги, вопрос решился сам собой.

Лукашенко при обсуждении этого вопроса исходил из своей излюбленной тактики: решать проблемы по мере их поступления. Сначала надо получить выгоды от своего участия в разрешении политического кризиса в России, изъять политическую ренту из этого капитала, а потом уж думать о последствиях.

И вот теперь пришла пора задуматься об этих самых последствиях.

Пока во всей этой истории много непонятного, есть вопросы, на которые нет ответов. Не ясно, на каких условиях сюда прибыли вагнеровцы, на какой срок и в каком количестве. Каковы правовые основания их присутствия на территории Беларуси? Даже по российским законам это незаконная вооруженная структура, а уж по белорусским – тем более. Лукашенко заявил, что они могут служить инструкторами в белорусской армии. Однако законодательством не предусмотрена возможность прохождения иностранцами службы в Вооруженных Силах Беларуси. Наконец, кто будет оплачивать их нахождение здесь?

Но в любом случае, теперь выясняется, что последствия достаточно противоречивы. Лукашенко пытается извлечь хоть какие-то выгоды из ситуации. У него появился новый инструмент, с помощью которого можно пугать Запад. Теперь торговаться с западными соседями можно с новыми, как он считает, козырными картами в руках. Присутствие здесь вагнеровцев придаст уверенности правящей верхушке перед пусть призрачной, но потенциальной угрозой вторжения на беларусскую территорию Полка Калиновского.

Однако появление ЧВК «Вагнер» в Беларуси может иметь очевидные минусы для правящего режима. Прежде всего, это рост зависимости от России. Лукашенко не скрывает, что судьба этой ЧВК решалась в Москве.

Присутствие здесь вагнеровцев усиливает российское влияние на беларусскую армию и общество. Дело в том, что наемники ЧВК исповедуют более радикальные имперские ценности, чем сам Кремль. Ведь Пригожин критиковал Путина за нерешительность, неспособность одержать победу над Украиной и Западом. И вот эти люди теперь будут учить белорусских военнослужащих. А у них, кстати, есть раскрученные телеграмм-каналы.

Во-вторых, существование на территории страны неподконтрольной властям военной компании, обладающей большим опытом войны, представляет собой угрозу любому режиму. Что наглядно продемонстрировал бунт Пригожина в России. Люди, однажды предавшие своего хозяина, легко сделают это во второй или третий раз. Частная военная компания разрушает монополию государства на насилие. То есть в жесткую ригидную систему поместили инородное тело.

Думаю, осторожный и подозрительный Лукашенко это понимает и очень болезненно воспринимает создавшуюся ситуацию. Он привык контролировать в стране все и всех, а уж тем более военных и силовиков. А тут появляется 10 тысяч неподконтрольных головорезов. Пусть без оружия, но им достаточно и кувалды.

И Лукашенко придется договариваться с Пригожиным. Недавно широкая публика узнала, как последний разговаривал с Путиным на их встрече в Кремле уже после мятежа. Причем, президент России признался корреспонденту «Коммерсанта», что не смог повлиять на позицию главы ЧВК. Можно представить, как Пригожин будет разговаривать с Лукашенко. Белорусский правитель за 29 лет не привык, чтобы ему кто-то возражал. То есть конфликт между Лукашенко и Пригожиным если и не запрограммирован, то очень вероятен.

В-третьих, у ЧВК «Вагнер» много зарубежных интересов, но базой их деятельности на неопределенное время станет Беларусь. Появление здесь организации, считающейся за рубежом террористической и криминальной, повышает уровень токсичности Беларуси, причем не только в глазах Запада.

Наконец, в-четвертых, есть ощущение, что появление здесь этой ЧВК непопулярно в белорусском обществе. Белорусы, особенно сторонники Лукашенко, негативно воспринимают мятежников против законной власти. А сейчас этих бунтовщиков, уголовников заслали в Беларусь. Как будто страна превратилась в какую-то криминальную выгребную яму. Как к этому можно относиться?

Но Лукашенко сам основательно вписался в эту авантюру. И теперь не может отказаться, выпрыгнуть из колеи. Не случайно все рассуждения Лукашенко о передислокации ЧВК «Вагнер» в Беларусь выглядят как оправдание. Дескать, а что плохого, если белорусских военных будут учить командиры с большим боевым опытом? С кем спорит Лукашенко, кто считает, что это плохо?

И вся информация Министерства обороны об обучении вагнеровцами белорусских военных выглядит как пиар-акция по отбеливанию репутации этой ЧВК. Не уверен, что получится.

Валерий Карбалевич, «Свободные новости»

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