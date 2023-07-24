Российские самолеты разваливаются прямо в небе 2 24.07.2023, 13:43

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Авиационная отрасль РФ испытывает проблемы из-за санкций.

В России при взлете лайнера Superjet 100 у самолета отвалилась обшивка одного из двигателей в воздухе прямо во время полета, сообщает «Диалог». По данным российских информационных агентств, серьезное происшествие случилось на рейсе авиакомпании «Азимут», самолет которой направлялся из РФ в Ереван.

По данным российского ТГ-канала «База», экипаж судна испугался последствий и решил произвести экстренную посадку, вернувшись в аэропорт. При этом пассажиры самолета смогли снять раскрывшиеся створки мотогондолы левого двигателя на камеру мобильного телефона. Очевидцы также сообщили, что позже одна из раскрывшихся створок отвалилась.

Эксперты прогнозируют серьезные проблемы российской авиационной отрасли из-за санкций, которые ввели против России после вторжения оккупационной армии в Украину. Нехватка двигателей, запасных частей и сервисного обслуживания уже в среднесрочной перспективе начнет все более активно проявлять себя.

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