ВСУ серьезно продвинулись на Бердянском направлении 24.07.2023, 16:20

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Идут упорные бои за Старомайорское.

Украинские военные достигли частичного успеха и продвинулись от 350 м до 1,4 км на Бердянском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

«В ходе наступательной операции группировки «Таврия» на Бердянском направлении украинские ударные подразделения имели частичный успех и продвинулись в глубину противника от 350 метров до 1,4 километра. Идут упорные бои за Старомайорское», - сказал он.

Между тем на Мелитопольском направлении без изменений. В связи с плотным минированием украинские группы разграждения и штурмовые отряды осуществляют мероприятия по разминированию, наносят огневое поражение, а остальные ударные подразделения закрепляются на освоенных рубежах и находятся в готовности к дальнейшим наступательным действиям.

При этом россияне сосредотачивают основные усилия на предотвращении пошагового продвижения украинских войск.

Оккупанты предприняли неудачные попытки вернуть утраченную позицию в окрестностях Приютного.

Россияне также нанесли авиаудары по окрестностям Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка. Из артиллерии были обстреляны Новодарьевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка и Степное Запорожской области.

За прошедшие сутки в Донецкой области произошло 285 обстрелов позиций украинских бойцов. Враг 13 раз атаковал на Марьинском направлении. В этом направлении ВСУ продолжают сдерживать вражеское наступление в окрестностях Красногоровки и Марьинки.

Враг провел неудачные атаки вокруг Новомихайловки и нанес авиационных ударов вблизи Благодатного и Макаровки.

Вместе с тем, на одном из отрезков обороны и в результате удачного контрвыпада локального характера украинские штурмовики продвинулись в сторону противника и улучшили тактическое положение.

Под сильным огнем вражеских самолетов и артиллерии ВСУ успешно отразили атаки россиян в окрестностях Авдеевки и Невельского. В то же время враг обстрелял из артиллерии более 10 близлежащих населенных пунктов, в частности, Карловку, Северное и Невельское.

Всего за прошедшие сутки россияне 14 раз атаковали наши позиции и совершили 504 обстрела.

Потери врага

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1294 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили:

- безвозвратные - 63 оккупанта,

- санитарные — 110,

- пленные — 4.

Украинские военные уничтожили 21 единицу вооружения и военной техники противника, в частности, танк, 5 ББМ, 4 гаубицы «Мста-Б», 2 пушки «Гиацинт-Б» и автомобильную технику. Также были уничтожены 3 склада боеприпасов врага.

Подразделения ПВО также уничтожили два дрона - Supercam и «Орлан-30».

Контрнаступление ВСУ

За время наступления Силы обороны Украины освободили более 192 кв. км территории на юге, а за прошедшую неделю продвинулись на 12 кв. км. Украинские бойцы ведут наступательные операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.

На Бахмутском направлении за время наступления украинские бойцы освободили около 35 кв. км территории, а на прошлой неделе - 4 кв. км. Главные бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.

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