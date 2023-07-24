Лукашенко наделил государство исключительным правом на инкассацию и перевозку наличных 5 24.07.2023, 20:37

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Реализация указанного права будет возложен на ОАО «Белинкасгрупп».

Александр Лукашенко наделил государство исключительным правом на инкассацию. Соответствующий указ №225 узурпатор подписал в понедельник 24 июля, которым совершенствует инкассаторская деятельность, проинформировали в пресс-службе диктатора.

Сообщается, что в соответствии с документом инкассация наличных денег, перевозка наличных денежных средств и иных ценностей относятся к видам деятельности, на осуществление которых распространяется исключительной право государства. Уточняется, что реализация указанного права будет возложена на ОАО «Белинкасгрупп».

В пресс-службе добавили, что также создается централизованная логистическая система перевозки ценностей при оказании кассово-инкассаторских услуг. Кроме того, определяются полномочия Национального банка Беларуси по определения как порядка организации, так и осуществления названного вида деятельности.

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