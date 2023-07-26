Для белорусов закроется литовская граница? 3 26.07.2023, 17:50

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Пассажирское сообщение с Беларусью оценит Департамент госбезопасности Литвы.

Литовский Минтранс попросил Департамент госбезопасности оценить, насколько рискованно оставлять пассажирское сообщение с Беларусью.

В Министерстве считают, что оценка рисков такой деятельности поможет сократить объемы пассажирских перевозок с Беларусью и даже вообще исключить их, пишет местное издание tv3.lt.

Департамент государственной безопасности прежде публично неоднократно призывал граждан Литвы отказаться от поездок в Беларусь. В разведке заявляли, что на границе литовских граждан допрашивают и склоняют к сотрудничеству.

Президент Литовской ассоциации пассажирских перевозок Гинтарас Накутис сказал, что впервые услышал о желании Минтранса ограничить пассажирские перевозки в Беларусь.

«Я не знаю, сколько путешествует граждан Литвы, но среди пассажиров очень много путешествующих автобусами белорусов, у которых нет других вариантов вернуться из Европы. Поскольку они работают и в Литве, и в других странах Евросоюза, им нужно вернуться домой. Так как самолетов больше нет, они возвращаются автомобильным транспортом. В Вильнюс он летит на самолете, а из Вильнюса в Беларусь едут автобусом. Там белорусы», — говорит президент Литовской ассоциации пассажирского транспорта.

На данный момент перевозками в Беларусь занимаются 11 литовских перевозчиков и 22 белорусских перевозчика.

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