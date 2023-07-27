Россия ударила «Калибрами» по портам Одессы 1 27.07.2023, 9:10

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Ракеты были выпущены из подлодки на критически малой высоте.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Погиб охранник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование «Юг».

Так, ракеты «Калибр» были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

«Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов», - говорится в сообщении.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

«В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р.», - добавил он.

Особенности атаки РФ

По словам спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, враг сначала направил «Шахеды» по центру Украины, минуя юг, а затем в начале грозы применил «Калибры», выпустив их из Черного моря.

«Этой ночью мы можем констатировать, что враг снова прибег к мощной атаке, в том числе и на юг Украины, используя беспилотные летальные аппараты, направил «шахеды» в центральные регионы Украины по «классическому варианту», обходя юг через временно оккупированные территории», - рассказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк добавила, что ВСУ наблюдали, как «шахеды» двигались там, где зона поражения силам ПВО недоступна.

«Но после волны «шахедов» в начале грозы враг коварно применил «Калибры» из Черного моря, ударив по портовой инфраструктуре Одесской области. Разрушено одно административное здание и в одном из портов погиб охранник», - добавила она.

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