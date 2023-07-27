закрыть
27 июля 2023, четверг, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Россия ударила «Калибрами» по портам Одессы

1
  • 27.07.2023, 9:10
  • 10,150
Россия ударила «Калибрами» по портам Одессы

Ракеты были выпущены из подлодки на критически малой высоте.

Ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Погиб охранник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование «Юг».

Так, ракеты «Калибр» были выпущены из подлодки в акватории Черного моря на критически малой высоте, что затруднило обнаружение.

«Попаданием в одно из админзданий порта убит гражданский сотрудник. Повреждено производственное оборудование одного из грузовых терминалов», - говорится в сообщении.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, повреждено оборудование одного из грузовых терминалов, уничтожено здание охраны и два автомобиля.

«В результате попадания погиб гражданский охранник 1979 г.р.», - добавил он.

Особенности атаки РФ

По словам спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, враг сначала направил «Шахеды» по центру Украины, минуя юг, а затем в начале грозы применил «Калибры», выпустив их из Черного моря.

«Этой ночью мы можем констатировать, что враг снова прибег к мощной атаке, в том числе и на юг Украины, используя беспилотные летальные аппараты, направил «шахеды» в центральные регионы Украины по «классическому варианту», обходя юг через временно оккупированные территории», - рассказала она в эфире телемарафона.

Гуменюк добавила, что ВСУ наблюдали, как «шахеды» двигались там, где зона поражения силам ПВО недоступна.

«Но после волны «шахедов» в начале грозы враг коварно применил «Калибры» из Черного моря, ударив по портовой инфраструктуре Одесской области. Разрушено одно административное здание и в одном из портов погиб охранник», - добавила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет повторения Цусимы
Путин хочет повторения Цусимы Альфред Кох
Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Иван Преображенский
Решающий год
Решающий год Гарри Каспаров
Признался ли он в мятеже?
Признался ли он в мятеже? Сергей Ковальченко