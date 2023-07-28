Украинские морпехи показали, как освобождали Старомайорское 28.07.2023, 7:53

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Коллаж: 24 Канал

Мощное видео наступательной операции.

Бойцы Вооруженных сил Украины в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр уже подтвердили освобождение этого населенного пункта.

Военные опубликовали видео наступательной операции на Facebook-странице 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. В настоящее время украинские защитники продолжают зачищать населенный пункт.

«Старомайорское освободили! 27 июля 2023 года личный состав 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Остроградского вместе с собратьями из 7-го отдельного батальона АРЕЙ УДА освободили населенный пункт Старомайорское, что на Донетчине», – подписаны кадры.

Воины добавили, что после того, как последний оккупант покинул село, они официально развернули украинский флаг на деоккупированной территории.

«Слава Украине! Слава морской пехоте!» – заявили герои.

Военно-политический эксперт группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко отметил, что Силам обороны Украины было важно деоккупировать Старомайорское, поскольку впереди находится опорный пункт российских военных на Бердянском направлении.

В пресс-службе ССО 26 июля показали зачистку Старомайорского. Там базировалось подразделение российских десантников из 247 парашютно-десантного полка. Украинские защитники обнаружили и заблокировали захватчиков, в результате чего завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.

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