Освобождение Старомайорского: ВСУ прорываются к Азовскому морю и Мариуполю 1 28.07.2023, 9:56

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Линия обороны врага на этом направлении заканчивается.

Украинские военные освободили село Старомайорское в Донецкой области. Для ВСУ открываются перспективы двигаться дальше.

Об этом «24 каналу» заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что так украинская армия сможет блокировать возможности врага, чтобы он не смог вернуть позиции.

«Старомайорское – почему и долго шли бои, потому что там были укреплены позиции врага. На этом направлении чуть ли не каждый населенный пункт, чуть ли не каждое село – это небольшой укрепрайон», – рассказал Мусиенко.

Путь на укрепрайон

Оккупанты укрепляются и баррикадируются в разных помещениях и создают фактически мощные опорные пункты. Оттуда россияне ведут огонь, также есть работа артиллерией.

В Старомайорском есть высоты, где враг держал свою артиллерию и блокировал продвижение ВСУ. Оккупанты после потери высот закрепляются за ними. А это дает возможность украинской армии увеличивать площадь и дальность поражения россиян своей артиллерией.

«Это открывает путь на Старомлыновку – это такой укрепрайон, который остается у врага на этом направлении», – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Учитывая географические особенности, там есть высоты, где враг сосредотачивает свою артиллерию. Ее количество постепенно уменьшают Силы обороны Украины.

«Но она все еще там есть. Это составляет еще проблемы и вызовы для наших сил. И сейчас теперь ключевое после Старомайорского – это как раз будет движение на Старомлыновку и установление контроля за этими высотами», – добавил Александр Мусиенко.

Контроль высот на Старомлиновском направлении фактически позволяет закрепить там украинскую артиллерию и наносить удары по россиянам за этим населенным пунктом.

«А тогда все – оперативное пространство. Дальше линия обороны врага на этом направлении заканчивается. И у украинских войск появляется возможность продвинуться дальше на Юг – ближе к Азовому морю, Мариуполю, окрестным населенным пунктам», – подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Точка для прорыва обороны

Поэтому освобождение Старомайорского и важно. Это, по сути, точка, где ВСУ прорывают линию обороны россиян. Оккупанты вынуждены отходить в районы Старомлыновки. Оттуда их уже нужно выбивать, а это тоже непросто.

По разным сценариям, бои могут продолжаться от нескольких часов до недели. А может быть, даже и больше. Все зависит от того, сколько времени нужно украинским защитникам, чтобы выбить россиян. Ведь враг имеет укрепленные позиции.

«Это еще не означает, что сейчас сразу перспективы для стремительного рывка и прорыва. После того, как удастся уже взять Старомлыновку и снести артиллерией там любые позиции врага, тогда – уже да. Старомайорское на этом пути действительно важный населенный пункт», – сказал Мусиенко.

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