Израильтянин объявил награду за арест карателей, которые истязали его в Беларуси
- 29.07.2023, 2:31
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Александр Фруман был задержан 10 августа 2020 года.
Израильтянин Александр Фруман объявил награду за арест карателей, которые истязали его в Беларуси после задержания 10 августа 2020 года — в Советском РУВД Минска и тюрьме в Жодино. С помощью киберпартизан он выяснил их личности. В списке 9 силовиков. Фруман сделал на своем сайте неожиданное для нашего времени объявление. Помощь в аресте упомянутых милиционеров он оценил в $25 тысяч.
Александр Фруман родился в Беларуси, но давно уже переехал в Израиль и стал гражданином этой страны. 10 августа 2020-го он вместе с женой шел по проспекту Независимости в Минске — и сфотографировал автобус, в котором были силовики. К нему сразу подбежали неизвестные в черном. «Нас избили и бросили в автозак, продолжая наносить удары дубинками», — рассказывал он о начале той ужасной истории. На просьбу позвонить в посольство отвечали бранью и антисемитскими шутками. На свободу мужчина вышел только через трое суток.