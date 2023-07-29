В Казачьей бухте вблизи Севастополя взорвана крупная военная база РФ 29.07.2023, 12:15

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Там находилась 810-я бригада морской пехоты оккупантов.

Вечером 28 июля во временно оккупированном Крыму раздался мощные взрывы. Громко было в Казачьей бухте вблизи Севастополя: очевидцы слышали там взрывы и видели скорые и полицейские машины, помчавшиеся в направлении места происшествия.

После взрывов крымчане слышали детонацию: поражен склад боеприпасов в месте дислокации 810 бригады морской пехоты ВС РФ.

Подробности рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки Украины, громко в районе Казачьей бухты было накануне вечером, около 22 часов.

«Свидетели слышали два взрыва и звуки последующей детонации боеприпасов. На место происшествия проехали несколько машин скорой помощи и полиции», – отметили в ГУР.

Там также добавили, что причиной «бавовны» на этот раз были не ракеты и не ударные дроны, а диверсия в пункте дислокации российских морпехов.

«В районе Казачьей бухты сейчас дислоцируется 810 отдельная бригада морской пехоты оккупантов. Известно, что взрывы и детонация в результате проведенной диверсии произошли на «временном складе» боекомплекта рашистов», – отметили разведчики.

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