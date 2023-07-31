Беларусь оказалась в топ-3 стран ЕАЭС по росту цен на бензин 2 31.07.2023, 15:19

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Цифры впечатляют.

Эксперты «Евразийского экономического союза» проанализировали, как с начала года изменились цены на бензин и дизельное топливо.

Индекс потребительских цен на бензин в июне по сравнению с декабрем 2022 года оказался равен 102,7%. В то же время дизельное топливо подорожало на 0,8%.

Лидером по росту цен на бензин оказалась Россия, где стоимость выросла в 2 раза. На втором месте расположился Казахстан с подорожанием в 1,7 раза, а замыкает тройку Беларусь — на 49,4%.

Что касается дизельного топлива, здесь лидеры по росту цен такие же. В России топливо, как и бензин, стало дороже в 2 раза, в Казахстане — в 1,5 раза, в Беларуси — на 36%.

Ранее, по данным за апрель, нашу страну включили в тройку стран ЕАЭС по росту цен.

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