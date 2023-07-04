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ВСУ устроили российским военным «файер-шоу» на Запорожье

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  • 4.07.2023, 12:29
  • 4,164
ВСУ устроили российским военным «файер-шоу» на Запорожье

Второй день подряд.

На временно оккупированной части Запорожской области российских оккупантов посетила очередная «бавовна». «Файер-шоу» Вооруженные силы Украины устраивают уже второй день подряд.

Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«У оккупантов в Запорожье какое-то файер-шоу. Второй день подряд оккупанты что-то празднуют», – говорится в сообщении.

Уточняется, что сегодня взрывы прогремели в Акимовке и Васильевке.

Накануне было громко в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе.

«Рашисты уже завели свою любимую лживую песню о том, что ВСУ обстреливает гражданских. Однако почему-то забыли указать, что именно российские военные прячутся за спинами мирных жителей и расставляют свое несуразное ПВО в жилых кварталах», – добавил Федоров.

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