ВСУ устроили российским военным «файер-шоу» на Запорожье

ВСУ устроили российским военным «файер-шоу» на Запорожье1
- 4.07.2023, 12:29
- 4,164
Второй день подряд.
На временно оккупированной части Запорожской области российских оккупантов посетила очередная «бавовна». «Файер-шоу» Вооруженные силы Украины устраивают уже второй день подряд.
Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«У оккупантов в Запорожье какое-то файер-шоу. Второй день подряд оккупанты что-то празднуют», – говорится в сообщении.
Уточняется, что сегодня взрывы прогремели в Акимовке и Васильевке.
Накануне было громко в Васильевке, Токмаке и Черниговском районе.
«Рашисты уже завели свою любимую лживую песню о том, что ВСУ обстреливает гражданских. Однако почему-то забыли указать, что именно российские военные прячутся за спинами мирных жителей и расставляют свое несуразное ПВО в жилых кварталах», – добавил Федоров.