В Дубае открылся крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию 4.07.2023, 23:46

Он способен производить 220 МВтч электроэнергии.

В Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) 4 июля открылся крупнейший в мире завод по переработке отходов в энергию, стоимостью более $1 млрд. Об этом сообщил глава Исполнительного совета эмирата Хамдан бен Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в Twitter.

«Я присутствовал на открытии в Варсане крупнейшего и самого эффективного в мире завода по переработке отходов в энергию, стоимостью 4 млрд дирхамов ОАЭ (около $1,08 млрд, - ред)», - отметил он.

По словам наследного принца Дубая, завод может перерабатывать два миллиона тонн отходов в год без негативного влияния на окружающую среду. Он способен производить 220 МВтч электроэнергии, которой хватит для обслуживания 135 тыс. единиц жилья.

В 2021 году ОАЭ обнародовали стратегическую инициативу Net Zero 2050, направленную на достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году. В рамках этой инициативы основной упор делается на использование экологически чистых источников энергии. По состоянию на декабрь 2022 года, ОАЭ за 15 лет вложили более 40 млрд долларов в такие проекты.

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