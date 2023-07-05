HIMARS разгромили военные базы РФ в Донецке, Макеевке и Горловке 1 5.07.2023, 7:48

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Координаты врага «слили» местные подпольщики.

В ночь на 4 июля ВСУ напомнили армии РФ в Донецке, Макеевке и Горловке о скором освобождении этих территорий. В оккупированных городах прогремели мощнейшие взрывы.

Местные паблики пишут, что в Макеевке прилет пришелся по нефтебазе, по другим данным – по складу с БК, передает dialog.ua.

Украинские военные блогеры утверждают, что «по Донецку и Макеевке прилетело туда, куда надо». Координаты «слили» местные противники оккупантов РФ.

Блогер «Добрый Шубин» подтверждает отменную работу ВСУ. По его данным, ракеты HIMARS разбили склад армии РФ, обустроенный недалеко от кладбища. Жители микрорайона «Восточный» остались без остекления – все выбило взрывной волной.

В Горловке два почти синхронных прилета. ВСУ, вероятно, попали в один из складов противника.

В пабликах Донецка пишут, что ракеты HIMARS также «пошумели» в оккупированном областном центре. Столб густого черного дыма отлично виден из центра города.

В Генштабе ВСУ пока не делали заявлений о ситуации в Донецке, Макеевке и Горловке.

Так называемая «власть» формирования «ДНР» пока не комментировала ночную «бавовну».

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