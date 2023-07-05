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Кадыров серьезно болен: Закаев указал на деталь на совместном видео с Делимхановым

  • 5.07.2023, 8:29
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Кадыров серьезно болен: Закаев указал на деталь на совместном видео с Делимхановым

«Правая рука» главы Чечни также находится в тяжелом состоянии после обстрела.

Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно серьезно болен, а его «правая рука» Адам Делимханов пострадал во время обстрела.

Об этом рассказал глава правительства Чеченской республики Ичкерия (в изгнании) Ахмед Закаев в эфире УНИАН. По его данным, Кадыров был и остается болен, а видео с ним опубликовали с целью показать общественности, что он жив.

«Он очень болен, он в очень плохом состоянии находился все это время. И то, что мы видели, я думаю, только подтверждает эту версию и ту информацию, которую мы получили из разных источников. Очень надеемся, что он доживет до трибунала и что он и его подельники понесут наказание за все злодеяния, которые совершили», - сказал Закаев.

По его данным, Делимханов получил ранение во время удара по одной из колонн, у него была проблема с ногами, поэтому на видео он сидит.

«Да, действительно была обстреляна колонна, в которой они передвигались. Более 6-10 человек из этого подразделения были выведены из строя. Но Делимханов был более тяжело ранен. Сейчас, видимо, он выкарабкался», - добавил глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

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