закрыть
5 июля 2023, среда, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Разгром российской базы в Макеевке: появилось видео из эпицентра взрыва

2
  • 5.07.2023, 11:50
  • 6,126
Разгром российской базы в Макеевке: появилось видео из эпицентра взрыва

Арсенал россиян полностью уничтожен ударом HIMARS.

В Интернете появилось видео мощнейшего взрыва, который произошел накануне на складе боеприпасов в оккупированной Макеевке.

Российские военные разместили большой склад с боекомплектом к реактивным системам залпового огня во дворе недостроенного жилого массива, однако склад был обнаружен украинскими военными, после чего по нему был нанесен точечный ракетный удар HIMARSами.

Примечательно, что бойцы ВСУ наблюдали за взрывами и последствиями детонации с дрона с воздуха в режиме реального времени, поскольку знали точное место и время прилетов ракет.

Кадры публикует Telegram-канал Donetchanyn. Автор канала отмечает, что помощь в обнаружении склада оказали местные жители, которые указали украинским военным на его расположение.

«Вчера из-за курения на этом складе и несоблюдения правил безопасности данный состав взлетел в воздух. Совершенно случайно наш дрон пролетал мимо. Отдельная благодарность местным жителям, подсветившим расположение склада и ожидающим возвращения Украины», - отмечено в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип
Десять уроков мятежа
Десять уроков мятежа Тимоти Снайдер