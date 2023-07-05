Разгром российской базы в Макеевке: появилось видео из эпицентра взрыва 2 5.07.2023, 11:50

6,126

Арсенал россиян полностью уничтожен ударом HIMARS.

В Интернете появилось видео мощнейшего взрыва, который произошел накануне на складе боеприпасов в оккупированной Макеевке.

Российские военные разместили большой склад с боекомплектом к реактивным системам залпового огня во дворе недостроенного жилого массива, однако склад был обнаружен украинскими военными, после чего по нему был нанесен точечный ракетный удар HIMARSами.

Примечательно, что бойцы ВСУ наблюдали за взрывами и последствиями детонации с дрона с воздуха в режиме реального времени, поскольку знали точное место и время прилетов ракет.

Кадры публикует Telegram-канал Donetchanyn. Автор канала отмечает, что помощь в обнаружении склада оказали местные жители, которые указали украинским военным на его расположение.

«Вчера из-за курения на этом складе и несоблюдения правил безопасности данный состав взлетел в воздух. Совершенно случайно наш дрон пролетал мимо. Отдельная благодарность местным жителям, подсветившим расположение склада и ожидающим возвращения Украины», - отмечено в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».