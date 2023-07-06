Электромобили Toyota будут проезжать до 1200 километров без подзарядки 2 6.07.2023, 11:40

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Время зарядки батареи составит менее 10 минут.

Toyota совершила прорыв в производстве твердотельных батарей. Японской компании удалось упростить производство материала, используемого для иготовления твердотельных аккмуляторных блоков. Как утверждается, это позволит вдвое уменьшить массу, размер и стоимость батареи, а также сократить время зарядки и увеличить запас хода, пишет «Автоцентр».

В Toyota считают, что смогут создать твердотельную батарею, которая позволит проезжать до 1200 км. Заряжаться она будет всего 10 минут или даже быстрее. Внедрить технологию в серийное производство компания рассчитывает до 2027 года. Новыми твердотельными батареями планируют комплектовать будущие элетромобили.

По словам Дэвида Бэйли, профессора экономики бизнеса Бирмингемского университета, если Toyota удастся коммерциализировать свою технологию, это станет «святым Граалем аккумуляторных автомобилей».

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