Звезда «Квартала 95» в новой пародии высмеял Пригожина и Лукашенко 1.08.2023, 8:00

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В ней диктатор боится похода на Минск.

Актер Студии «Квартал 95», юморист Юрий Великий показал новую пародию. На этот раз — на Лукашенко и главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

«Существует много версий о том, кому это было выгодно и получил ли от этого какую-то выгоду сам Лукашенко. На мой взгляд, когда у тебя под боком такой сомнительный контингент, Лукашенко больше надо думать не о выгоде, а хотя бы о своей личной безопасности», — считает украинский актер.

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