Священник РПЦ пожаловался, что командование РФ бросило его на передовую 11.08.2023, 16:36

Это не помешало ему остаться фанатом войны.

Протоиерей Русской православной церкви по имени Сергий пожаловался, что российские военные на временно оккупированной территории Луганщины посадили его в окоп с автоматом. Церковник сам захотел поехать в зону «СВО», но не ожидал, что к нему будут относиться как к солдату.

Свою жалобу фанат Кремля записал на видео и распространил в Сети. Издание OBOZREVATEL поделилось роликом.

Сергий рассказал, что это произошло на Белогоровском направлении. Он признался, что был откомандирован в т.н. «ЛНР» к военным преступникам по благословению своего церковного руководства.

Он сам попросился приехать к российскому отряду БАРС-6, потому что он якобы «потомственный казак».

«Попал я, мечта моя исполнилась. Но приехав туда, встретился с командиром... он сказал, что: «Священники не нужны! Нам здесь нужны стрелки». Дали мне автомат и посадили меня в окоп. У меня была температура 39... Ну, жарко было. Броник снимешь – и, видать, продуло», – поплакался сторонник агрессии России против Украины.

Он пробыл на позиции всего три дня, потом больного отвезли в госпиталь на неделю. Церковнослужитель говорит, что он не долечился, у него появилось осложнение на сердце.

«Они меня опять в окопы! Ну я, конечно же, поехал домой подлечиться», – сказал «дезертир».

Он добавил, что у других солдат ситуация не лучше. Их никуда не выпускают, не дают даже позвонить домой.

В то же время отдельными российскими оккупантами священник восхищался. Он радовался, что один из «знаменитых» минометчиков оккупационной армии «стреляет так, что выжить нету возможности». Этого россиянина, кстати, тоже посадили в окоп с автоматом, что возмутило церковника.

«Мы все знаем, с кем мы воюем. С нечистой силой...» – выдал порцию бреда так называемый священнослужитель.

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