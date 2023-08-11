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Священник РПЦ пожаловался, что командование РФ бросило его на передовую

  • 11.08.2023, 16:36
Священник РПЦ пожаловался, что командование РФ бросило его на передовую

Это не помешало ему остаться фанатом войны.

Протоиерей Русской православной церкви по имени Сергий пожаловался, что российские военные на временно оккупированной территории Луганщины посадили его в окоп с автоматом. Церковник сам захотел поехать в зону «СВО», но не ожидал, что к нему будут относиться как к солдату.

Свою жалобу фанат Кремля записал на видео и распространил в Сети. Издание OBOZREVATEL поделилось роликом.

Сергий рассказал, что это произошло на Белогоровском направлении. Он признался, что был откомандирован в т.н. «ЛНР» к военным преступникам по благословению своего церковного руководства.

Он сам попросился приехать к российскому отряду БАРС-6, потому что он якобы «потомственный казак».

«Попал я, мечта моя исполнилась. Но приехав туда, встретился с командиром... он сказал, что: «Священники не нужны! Нам здесь нужны стрелки». Дали мне автомат и посадили меня в окоп. У меня была температура 39... Ну, жарко было. Броник снимешь – и, видать, продуло», – поплакался сторонник агрессии России против Украины.

Он пробыл на позиции всего три дня, потом больного отвезли в госпиталь на неделю. Церковнослужитель говорит, что он не долечился, у него появилось осложнение на сердце.

«Они меня опять в окопы! Ну я, конечно же, поехал домой подлечиться», – сказал «дезертир».

Он добавил, что у других солдат ситуация не лучше. Их никуда не выпускают, не дают даже позвонить домой. 

В то же время отдельными российскими оккупантами священник восхищался. Он радовался, что один из «знаменитых» минометчиков оккупационной армии «стреляет так, что выжить нету возможности». Этого россиянина, кстати, тоже посадили в окоп с автоматом, что возмутило церковника.

«Мы все знаем, с кем мы воюем. С нечистой силой...» – выдал порцию бреда так называемый священнослужитель.

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