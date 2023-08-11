Российская БМП попала в засаду под Бахмутом 11.08.2023, 22:27

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В боевую машину пехоты оккупантов попали снайперы бригады ВСУ.

Украинские снайперы под городом Бахмут устроили засаду на российскую боевую машину пехоты - БМП-2.

Ночную охоту на вражескую технику устроили бойцов отдельного взвода снайперов Третьей отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, говорится в Telegram-канале военного соединения.

«Две винтовки, патроны в калибре 50 BMG APHEI и трое суток подготовки. С расстояния 370 метров со стопроцентным пробитием и возгоранием машина с россиянами была точно поражена», - отметили в бригаде.

Видео можно посмотреть здесь.

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