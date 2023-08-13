ВСУ освободили новые территории на Таврическом направлении 13.08.2023, 8:13

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Украинская армия значительно продвинулась вперед.

Стало известно об успехах украинских защитников на Таврическом направлении

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский.

«Таврическое направление. Есть освобожденные территории. Силы обороны работают. Артиллерийские подразделения наших воинов в течение суток выполнили 1303 огневых задач», - заявил Тарнавский.

За сутки украинские силы ликвидировали 80 россиян, 160 - ранены, еще 2 взяты в плен. Уничтожено 7 единиц военной техники противника: танк, 2 боевых бронированных машин, 2 артсистемы и минометы, 1 единица автомобильной и 1 единица специальной техники.

Также были уничтожены 3 склада боеприпасов.

«Идем вперед!», - подчеркнул Тарнавский.

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