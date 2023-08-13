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MINI показала кроссовер Countryman нового поколения

  • 13.08.2023, 20:32
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MINI показала кроссовер Countryman нового поколения

Это будет самый крупный автомобиль в истории бренда.

Автомобиль, представленный пока только в виде закамуфлированного предсерийного образца, станет длиннее, выше и шире предшественника и будет самым крупным MINI в истории бренда. Заявлено, что новинка станет лаконичнее по дизайну и декору, а в конструкции широко станут использоваться вторичные материалы — для отделки салона применят переработанный пластик, а колесные диски сделают из переработанного алюминия, сообщает Express.

В основу кроссовера ляжет платформа UKL, которая позволит применять как двигатели внутреннего сгорания, так и электромоторы. Электрические Countryman Electric технически будут унифицированы с BMW iX1 — переднеприводный переднемоторный Countryman E получит 191-сильный мотор, а полноприводные двухмоторные Countryman SE All4 оснастят 313-сильной силовой установкой и батареей на 64,7 кВтч с запасом хода до 450 км.

Предсерийные образцы электромобиля прошли программу испытаний не только на асфальтовых дорогах общего пользования, гоночных трасс и закрытых полигонов, но и на пересеченной местности. В Шотландии новый MINI Countryman проехал по грунтовым и каменистым проселочным дорогам, а также преодолел испытания бродами.

Выпуск нового MINI Countryman Electric наладят в Германии. Премьера кроссовера состоится до конца 2023 года.

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