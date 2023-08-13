Пленный российский комбат-разведчик делится с ВСУ секретной информацией

Пленный российский комбат-разведчик делится с ВСУ секретной информацией1
- 13.08.2023, 22:05
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Томов продолжает давать показания.
Пленный российский комбат-разведчик Юрий Томов делится с ВСУ секретной информацией.
«Майор почему-то крайне низко оценивает подготовку своего подразделения, и не винит себя в том, что попал в плен. говорит что в его бате очень много отказников (500-ых).
Также майор весьма закрытой информацией помогает нам в реализации некоторых боевых задач, о которых вы конечно же узнаете в будущем», — пишет Telegram-канал «Николаевский Ванек».