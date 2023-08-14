Британская разведка: У россиян большие проблемы из-за высадок ВСУ на левый берег Днепра
- 14.08.2023, 10:10
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Украинские силы активизировали свои атаки в нижнем течении Днепра.
За последнюю неделю в нижнем течении Днепра наблюдается оживление маломасштабных боевых действий, что создает новые дополнительные проблемы для оккупантов. Об этом сообщает британская разведка (перевод - «Униан»).
Отмечается, что кроме расширения плацдарма, созданного украинскими силами возле разрушенного Антоновского моста еще в июне, сейчас украинские войска устраивают частые рейды на оккупированный берег и работают над созданием небольших плацдармов в новых местах.
Кроме того, в устье Днепра продолжается активная борьба за контроль над небольшими островами.
«Российское командование стоит перед дилеммой: укреплять это направление или развертывать войска в районах основных контрнаступательных операций Украины, дальше на восток», – констатируют в британской разведке.