Британская разведка: У россиян большие проблемы из-за высадок ВСУ на левый берег Днепра 14.08.2023, 10:10

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Украинские силы активизировали свои атаки в нижнем течении Днепра.

За последнюю неделю в нижнем течении Днепра наблюдается оживление маломасштабных боевых действий, что создает новые дополнительные проблемы для оккупантов. Об этом сообщает британская разведка (перевод - «Униан»).

Отмечается, что кроме расширения плацдарма, созданного украинскими силами возле разрушенного Антоновского моста еще в июне, сейчас украинские войска устраивают частые рейды на оккупированный берег и работают над созданием небольших плацдармов в новых местах.

Кроме того, в устье Днепра продолжается активная борьба за контроль над небольшими островами.

«Российское командование стоит перед дилеммой: укреплять это направление или развертывать войска в районах основных контрнаступательных операций Украины, дальше на восток», – констатируют в британской разведке.

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