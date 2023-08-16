Официально: Украинская армия освободила Урожайное 1 16.08.2023, 8:22

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Прорыв в Донецкой области подтвердили в Минобороны.

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, который находится неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах», - написала она.

При этом наступательные действия продолжаются.

Ранее об освобождении поселка Урожайное сообщили украинские СМИ со ссылкой на сводки российских «военкоров».

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