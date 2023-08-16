Официально: Украинская армия освободила Урожайное

Официально: Украинская армия освободила Урожайное1
- 16.08.2023, 8:22
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Прорыв в Донецкой области подтвердили в Минобороны.
Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, который находится неподалеку от Старомайорского Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.
«Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах», - написала она.
При этом наступательные действия продолжаются.
Ранее об освобождении поселка Урожайное сообщили украинские СМИ со ссылкой на сводки российских «военкоров».