Успех на Бердянском направлении: ВСУ прорывают последнюю «линию Суровикина» 1 16.08.2023, 8:52

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Украинская армия вклинилась в российскую оборону на флангах Старомайорского выступа.

Вклинивание Вооруженных Сил Украины в линию обороны россиян постепенно разрастается благодаря эффективному планированию операции. Украинская армия укрепляет свои позиции на флангах Старомайорского выступа для продолжения наступательных действий.

Об этом «24 каналу» поделился руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он считает, что перед дальнейшим продвижением в «линию Суровикина» ВСУ может сосредоточиться на расширении плацдарма на Бердянском направлении.

Недавно стало известно, что ВСУ близки к освобождению Урожайного, расположенная на Бердянском направлении.

Его нужно деоккупировать, потому что с позиций в этом селе враг обстреливал Старомайорское. В последние две недели Вооруженные Силы Украины проводили операцию через реку Мокрые Ялы, разделяющую эти два села.

«После того как Украина освободит Урожайное, у врага больше не будет плацдарма, позволяющего ему контратаковать наши позиции. Это поможет ВСУ подготовиться к дальнейшему наступлению на Заветное Желание и Старомлиновку», – предположил военный эксперт.

Именно в районе последней находится так называемая «линия Суровикина», которая может стать последним российским рубежом перед более масштабным продвижением ВСУ.

Каких еще действий можно ожидать от ВСУ

Еще один важный участок Бердянского направления расположен вблизи Приютного. В результате украинского наступления там образовался выступ. Учитывая это, Вооруженным Силам важно достичь выравнивания фронта, ведь в противном случае противник может нанести удар с флангов.

Поэтому Мусиенко предполагает, что дальнейшие операции на Бердянском направлении будут сосредоточены не только на освобождении Старомлиновки, но и на занятии Приютного.

«По состоянию на данный момент можно говорить о том, что Вооруженные Силы создали вклинивание в оборону россиян, которое достаточно для осторожного расширения плацдарма», – предположил Мусиенко.

Несмотря на то, что враг несет заметные потери, его боеспособность существенно не уменьшилась. Именно поэтому и на Бердянском, и на Мелитопольском направлении россияне оказывают упорное сопротивление. Продолжается кропотливая работа по освобождению украинского Юга метр за метром.

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