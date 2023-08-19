Электромобили Ford смогут самостоятельно заряжаться во время движения 1 19.08.2023, 21:02

2,870

Технология избавит владельцев электромобилей от долгих ожиданий зарядки.

Ford подал заявку на патент устройства, которое позволит заряжать электромобили во время движения. Технология поможет сильно увеличить запас хода моделей на электротяге. Об этом рассказали на сайте Green Car Reports (перевод - «Фокус».

В патенте описываются необычные катушки, которые могут быть встроены в дорожное покрытие для беспроводной передачи энергии на приемники, установленные на электромобили. Так владельцам электрокаров не придется ждать по несколько часов, пока их автомобиль заряжается.

Также в заявке на патент сказано, что электромобили могут получить георадары, которые позволят быстро находить катушки для подзарядки. Датчики позволят оптимизировать процесс зарядки во время движения.

Если эта технология найдет свое применение, то будущие электрокары могут получить аккумуляторные батареи меньшего размера. Это позволит снизить вес электрических моделей и сделать их безопаснее.

Главная проблема этой технологии заключается в больших затратах на производство. Ford придется оборудовать тысячи километров дорог катушками.

Помимо этого беспроводные зарядки не смогут заряжать электромобили также эффективно, как и традиционные зарядные станции. Тем не менее в Ford могут найти решение этих проблем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».