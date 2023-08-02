Казахстан вышел из соглашения с Беларусью о конверсии валют 2.08.2023, 15:52

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Что это значит.

Казахстан прекратил соглашение с Беларусью о взаимной конвертируемости курсов национальных валют. Об этом пишет агентство КазТАГ со ссылкой на постановление правительства.

Стороны выполнили все мероприятия по взаимной конвертации и стабилизации курсов казахстанского тенге и белорусского рубля. И в результате соглашение, подписанное в 1996 году, «утратило актуальность».

Теперь официальные курсы двух валют устанавливаются Нацбанками стран на основе соотношения спроса и предложения на внутренних валютных рынках.

В начале года Казахстан решил отказаться от взаимной конвертируемости тенге и российского рубля. Тогда же местный Нацбанк анонсировал, что планирует прекратить соответствующие соглашения с Монголией, Кыргызстаном и Беларусью.

Документы, подписанные в 90-ые годы, предполагали обязательства по стабилизации курсов национальных валют и достижение взаимной конвертируемости. Конечная цель была – прийти к котировкам рыночного курса валют. Они также содержали согласие на расчеты между хозяйствующими субъектами в национальных валютах, а при наличии взаимного согласия – в свободно конвертируемых.

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