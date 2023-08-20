Момент удара беспилотника по железнодорожному вокзалу в Курске показали на видео
- 20.08.2023, 9:07
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Российская ПВО не сработала, крыша загорелась.
В воскресенье, 20 августа, около 03:20 в российском городе Курск прозвучал мощный взрыв. Беспилотник атаковал здание железнодорожного вокзала, на стратегическом объекте РФ вспыхнул пожар.
Момент удара беспилотника по крыше железнодорожного вокзала в Курске показали на видео с домофона.
Никаких признаков и звуков работы российского ПВО не наблюдалось.