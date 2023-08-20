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Как продлить жизнь автомобиля: хитрый фокус бывалых водителей

  • 20.08.2023, 9:46
  • 1,346
Как продлить жизнь автомобиля: хитрый фокус бывалых водителей

Неожиданный способ удивляет своей простотой.

Опытные водители знают множество хитрых трюков, которые продлевают жизнь железному коню. Среди них встречается и такой – бывалые автолюбители сверлят дырки в дверях своего автомобиля, пишет glavred.info.

Казалось бы, такому шагу тяжело найти логическое объяснение, однако не все так просто. Обычно на такой шаг идут владельцы авто в возрасте.

Зачем делать дырки в двери автомобиля

Причина довольно неожиданная. Ведь за годы эксплуатации автомобиля в полостях дверей вашего железного коня скапливается достаточное количество влаги, грязи и прочих «сюрпризов». А до прочистки отводов воды в дверях авто вряд ли у кого-то доходят руки. Да и дело это довольно хлопотное и трудоемкое, требующего специальной промывки под давлением.

Со временем эти скопления становятся причиной того, что штатные заводские отводы воды из полостей дверей авто просто забиваются и уже не могут пропускать воду. Это приводит к тому, что в дверях образовывается своеобразное «болотце», которое не только провоцирует появление ржавчины и запотевание стекла, но и откровенно портит воздух в салоне.

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Именно поэтому опытные водители нередко сверлят дырки в дверях своих авто. При этом иногда они «пробивают» заводские отводы воды, штатно предусмотренные фирмой-производителем, но и создают новые в дверях.

Согласитесь, в этом есть своя логика, ведь проще сделать несколько незаметных дырочек, которые никак не влияют на ходовые качества авто, чем терпеть зловоние в салоне машины и провоцировать развитие опасных тенденций.

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