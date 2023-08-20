Легендарный советский ученый оказался в больнице после краха лунной миссии РФ 8 20.08.2023, 14:48

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Перед этим академик Маров призвал обсуждать причины произошедшего с «Луной-25».

Первая за полвека российская космическая миссия на Луну потерпела фиаско. Станция «Луна-25», которую готовили более 10 лет, полет которой откладывали восемь раз, по предварительными расчетам, столкнулась с Луной и прекратила свое существование, сообщил «Роскосмос», передает The Moscow Times.

В субботу стало известно, что, долетев до спутника Земли, станция не смогла выйти на посадочную орбиту: импульс, который ей дали двигатели, оказался нерасчетным. «Роскосмос» сообщил о «нештатной ситуации», пока специалисты экстренно пытались найти решение проблемы. Но связаться с аппаратом не удалось.

«Луна-25» стала самым продолжительным «долгостроем» в российском космосе: изначально ее полет планировали на 2014 год. Запуск аппарата откладывали столько раз, что, устав ждать, еще до войны из проекта вышли шведы: они разместили свои приборы на борту китайского лунохода «Нефритовый заяц», который успешно прилунился в 2019 году.

Предыдущий такой аппарат — «Луну-24» — Советский союз запустил в 1976 году. А последний и крупнейший успех межпланетной космонавтики состоялся в середине 1980х, когда аппараты «Вега-1» и «Вега-2» спустили зонды на поверхность Венеры, чего ни до, ни после не смогла сделать ни одна космическая держава. Попытки отправить аппараты на Марс 1988-м, в 1996-м, а затем в 2011 году «Фобос-грунт») потерпели неудачу.

Проиграв марсианскую гонку, теперь Россия, похоже, выбывает еще и из лунной. «Мы разучились садиться на Луну, — сокрушался в 2021 году академик Михаил Маров, принимавший участие в советских межпланетных миссиях, в том числе по доставке лунного грунта на Землю. — В 70-е годы мы делали это неоднократно, а сейчас мы утратили все то, что обеспечивало наши достижения».

20 августа 90-летний Маров призвал обсуждать причины произошедшего с «Луной-25». «Для меня это, пожалуй, была последняя надежда увидеть возрождение нашей лунной программы», — говорил ученый. После провала миссии Маров попал в больницу.

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