Сухогруз с гигантскими парусами вышел в свое первое плавание 2 21.08.2023, 22:54

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Новая технология поможет отрасли сократить углеродные выбросы.

Грузовое судно Pyxis Ocean, оснащенное разработанными в Великобритании гигантскими парусами, вышло в свое первое плавание, пишет ВВС.

Судоходная компания Cargill, зафрахтовавшая судно, надеется, что новая технология поможет отрасли сократить углеродные выбросы – по оценкам, на мировое коммерческое судоходство приходится около 2,1% мировых выбросов углекислого газа (CO2).

Жесткие паруса WindWings, напоминающие крыло самолета, должны помочь сократить расход топлива дизельных двигателей, приводящих судно в движение.

Судно Pyxis Ocean вышло в рейс из Китая в Бразилию. Это станет первым реальным испытанием технологии новых парусов.

На стоянке в порту они складываются, а в открытом море раскрываются. Высота парусов – 37,5 метра, они сделаны из того же материала, что и ветряные турбины, что делает их более долговечными.

Разработчики ожидают, что с использованием парусов расход топлива судна за все время его службы можно будет сократить на 30%.

Pyxis Ocean потребуется около шести недель, чтобы добраться до места назначения. Однако технология, использованная на судне, сначала появилась на спортивных судах

Ее разработала британская компания BAR Technologies, созданная на базе команды яхтсменов сэра Бена Эйнсли, участвовавшей в Кубке Америки 2017 года – эту гонку спортивных судов иногда называют «морской Формулой-1».

«Это один из самых низкоскоростных проектов, над которыми мы работали, но, без сомнения, наиболее важных для планеты», – сказал Би-би-си руководитель компании Джон Купер.

Он считает, что плавание Pyxis Ocean станет поворотным пунктом для индустрии морских перевозок, а уже через несколько лет половина новых судов будет оснащаться новыми парусами.

«Причина моей уверенности – экономия: полторы тонны топлива в день. Если установить на судно четыре крыла, то это шесть тонн сэкономленного топлива, 20 тонн сэкономленного CO2 – в день. Это огромные цифры», – говорит он.

Паруса были разработаны в Великобритании, однако производят их в Китае. По словам Купера, делать их у себя в стране мешает отсутствие государственной поддержки для снижения стоимости импортируемой стали.

По мнению экспертов, применение энергии ветра в судоходстве – это весьма перспективное направление для исследований.

Отрасль производит примерно 837 млн тонн углекислого газа в год, и в июле предложила свести выбросы до нуля «к 2050 году или около того», что, по мнению критиков, явно недостаточно.

«Ветроэнергетика может существенно изменить ситуацию», – говорит доктор Саймон Буллок, исследователь судоходства в Центре Тиндалла при Манчестерском университете.

По его словам, новые, более чистые виды топлива появятся не сразу. «Поэтому мы должны бросить все силы на принятие оперативных мер на существующих судах – например, на переоснащение судов парусами и похожими приспособлениями», – считает он.

Конечная цель – это безуглеродное топливо на судах, но пока этого не произошло, надо бороться за то, чтобы каждое плавание было максимально экономичным, и снижение скорости плавания – это важная часть борьбы за эффективность морских перевозок, полагает Буллок.

Стивен Гордон, управляющий директор компании Clarksons Research, специализирующейся на анализе данных морских перевозок, согласен с тем, что технологии, связанные с применением ветра, набирают обороты.

«За последние 12 месяцев количество судов, использующих эту технологию, удвоилось, – говорит он. – Но в международном судоходном флоте, включая портфели заказов на новые постройки, насчитывается более 110 тысяч судов, а на сегодняшний день технологии ветра используют менее сотни из них».

Более того, паруса и схожие технологические решения могут оказаться неподходящими для некоторых типов судов, например контейнеровозов.

«Учитывая масштабы проблемы и разнообразие мирового судоходного флота, вряд ли удастся найти единое решение для отрасли в краткосрочной или среднесрочной перспективе», – прогнозирует Гордон.

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