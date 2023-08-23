В Минск прибыла делегация террористов из «ДНР»8
- 23.08.2023, 12:54
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Будут обсуждать перспективы сотрудничества с лукашенковским режимом.
В Беларусь прибыла делегация террористов из так называемой «ДНР». Представители российских коллаборантов планируют обсуждать перспективы сотрудничества, сообщил в своем телеграм-канале «председатель правительства ДНР» Евгений Солнцев.
«Ближайшие дни будем работать в Республике Беларусь. Программа обширная. Посетим ряд производств, познакомимся с белорусской продукцией, обсудим с коллегами перспективы сотрудничества. Подробности — по ходу дела», — написал он.