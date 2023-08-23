Под Гродно нашли редкий грузовик времен ГДР 2 23.08.2023, 22:09

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Фотофакт.

По информации AutoGrodno, называется находка Multicar M25: такие машины начали выпускать еще в конце семидесятых в ГДР, а сейчас вариант без коррозии и ржавчины нашли в белорусской деревне.

В СССР из ГДР такие грузовички поставляли небольшими партиями. Выпускали их аж с 1978 года на протяжении 30 лет. «Найденыш» из-под Гродно — самый распространенный вариант этой машины: с двухлитровым дизельным двигателем и грузоподъемностью в 2300 кг.

Больше всего грузовик напоминает машинки, которые дети рисуют в детском саду. Но со своими задачами он справляется: по словам владельца автомобиля, Multicar M25 находится у него уже больше десяти лет и все это время используется в хозяйстве.

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