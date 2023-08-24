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СМИ: В аэропорту Шереметьево ввели «особое распоряжение» после вылета самолета Пригожина

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  • 24.08.2023, 11:49
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СМИ: В аэропорту Шереметьево ввели «особое распоряжение» после вылета самолета Пригожина

Сотрудников, отвечающих за безопасность, внезапно вызвали на дежурство.

В московском аэропорту Шереметьево, откуда вылетел самолет главаря ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и несколько его соратников, было введено особое распоряжение.

Как пишет российский телеграмм-канал Shot со ссылкой на источники, сотрудников аэропорта, «отвечающих за безопасность, вызвали с выходных на дежурство».

Ранее росСМИ сообщали, что сотрудников полиции и Росгвардии Ростовской области РФ собирают по тревоге после крушения самолета с Пригожиным.

Напомним, что 23 августа в Тверской области России потерпел крушение самолет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795, который принадлежал военному преступнику и владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

Позже «Росавиация» подтвердила смерть Пригожина и его соратника по группировке Дмитрия Уткина. Также стало известно, что их тела нашли на месте падения самолета и уже опознали.

Ближе к полуночи стало известно, что поисковая операция на месте крушения бизнес-джета главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина завершена. Найдены останки 10 человек - семи пассажиров и трех членов экипажа

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