Лагерь «вагнеровцев» под Осиповичами активно демонтируют 7 24.08.2023, 11:56

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Появились спутниковые снимки.

На эксклюзивном спутниковом снимке сервиса Planet Labs, который получила «Радыё Свабода», можно заметить активную фазу демонтажа лагеря «вагнеровцев» в деревне Цель под Осиповичами. По подсчетам журналистов, убрали уже треть от всех палаток.

Насколько позволяет рассмотреть снимок за 23 августа 2023 года, лагерь в северной части военной базы лишился примерно 65 палаток (было около 129).

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