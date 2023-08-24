Лагерь «вагнеровцев» под Осиповичами активно демонтируют

Лагерь «вагнеровцев» под Осиповичами активно демонтируют7
- 24.08.2023, 11:56
- 13,136
Появились спутниковые снимки.
На эксклюзивном спутниковом снимке сервиса Planet Labs, который получила «Радыё Свабода», можно заметить активную фазу демонтажа лагеря «вагнеровцев» в деревне Цель под Осиповичами. По подсчетам журналистов, убрали уже треть от всех палаток.
Насколько позволяет рассмотреть снимок за 23 августа 2023 года, лагерь в северной части военной базы лишился примерно 65 палаток (было около 129).