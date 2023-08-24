Западная разведка подтвердила смерть Пригожина 24.08.2023, 16:27

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Непубличная оценка была сделана на основании «множества индикаторов».

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находился на борту бизнес-джета, который разбился накануне в Тверской области. Об этом The New York Times сообщил высокопоставленный представитель западной разведки.

Он уточнил, что это непубличная оценка была сделана на основании «множества индикаторов», которые проанализировали чиновники правительства.

Поисковая операция на месте крушения самолета Embraer ERJ 135 с бортовым номером RA-02795 завершилась в среду около полуноучи, спустя пять часов после того, как джет Пригожина пропал с экранов радаров. На месте катастрофы были найдены останки 10 тел — столько же пассажиров было в джете.

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