Российские СМИ опубликовали «основную версию» ликвидации Пригожина 25.08.2023, 8:04

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На борту самолета могли находится две бомбы, одна из них — в очень специфическом месте.

«Основная версия» авиакатастрофы самолета Евгения Пригожина — взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Следователи не исключают, что на борту «Эмбраера» могло быть два СВУ, пишет российский телеграм-канал «База».

По информации источников «Базы», версия о применении ПВО не приоритетна. По мнению экспертов, на деталях упавшего «Эмбраера» слишком мало повреждений от шрапнели. Кроме того, во время падения самолета в небе не было видно инверсионных следов ракеты.

Пока все указывет на то, что взрыв произошел в сервисном отсеке (на фото подобный отсек на другом бизнес-джете) в районе хвостовой части самолета, которая упала в нескольких километрах от фюзеляжа. Из отсека, который одновременно является грузовым, есть доступ и к туалету, расположенному у хвоста. Киль «Эмбраера» остался практически целым. По мнению следователей, бомба вряд ли была установлена в отсек шасси: рядом расположены топливные баки и при детонировании СВУ в этом месте самолет был бы объят огнем уже при падении. Возможно, на борту было заложено два взрывных устройства — на случай, если одна бомба не сработает.

Расследование начали с отработки этапа технического обслуживания самолета в Шереметьево перед вылетом в Санкт-Петербург. Правоохранители устанавливают список лиц, которые имели допуск к борту, отсматривают камеры в аэропорту и опрашивают техников.

По словам источников, особенно следователей интересовало, есть ли новые сотрудники, которые только недавно вышли на работу.

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