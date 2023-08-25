Перед полетом Пригожина его самолет осмотрели «покупатели» 2 25.08.2023, 9:21

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Стало известно, кто из посторонних поднимался на борт накануне катастрофы.

За некоторое время до авиакатастрофы, в результате которой погиб главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, его самолет смотрели покупатели. Борт продавался за 5 млн евро.

Об этом сообщают росСМИ. В сети появились кадры самолета перед роковым полетом, пишет obozrevatel.com.

Перед полетом Пригожина его самолет смотрели покупатели: появились кадры из салона

«Это видео сделано в 10 утра 23 августа на борту самолета, на который вскоре сядет главарь наемников Пригожин. Как оказалось, одновременно с полетами борт продавался за 5 млн евро. И двое потенциальных покупателей изъявили желание осмотреть самолет именно в тот день, когда на нем должен был лететь Пригожин», – пишут в источнике.

По данным росСМИ, «смотревшими» борт оказались представители российской авиакомпании «Русджет». В частности, в Шереметьево приехала председатель совета директоров компании Александра Юлина и технический директор Сергей Клокотов.

«Чтобы провести их в охраняемую зону, а потом на борт, покупатели были заявлены как пассажиры рейса. Они приехали в Шереметьево на Мерседесе и прошли рамки металлоискателей внутри. У техника с собой был только телефон, а у женщины сумочка. Осмотрев снаружи и изнутри самолет (примерно с 9.30 до 10.30 утра), они спокойно покинули воздушную гавань. Вскоре в самолет зашли Пригожин, Уткин и др. В воздухе произошел взрыв», – отмечают в источнике.

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