Украина продолжает контрнаступление: Генштаб ВСУ рассказал о боях на решающих направлениях 28.08.2023, 19:38

На Мелитопольском направлении удалось закрепиться и начать контрбатарейную борьбу.

Украинские военные продолжают обороняться на восточном фронте, отражая многочисленные российские атаки. Кроме того, продолжается наступление Сил обороны Украины на Мелитопольском направлении.

В течение суток на фронте произошло 26 боевых столкновений с врагом, сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. В частности, на Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать наступление российских террористов в районе Марьинки Донецкой области.

Кроме того, российские оккупанты в течение суток продолжали осуществлять авиационные и артиллерийские обстрелы прифронтовых населенных пунктов. В частности, в результате вражеских атак пострадали десятки мирных сел и городков, которые расположены вблизи линии ведения боевых действий.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. По данным Генштаба, там украинские защитники и защитницы закрепляются на достигнутых рубежах и ведут контрбатарейную борьбу.

Ситуация на Восточном фронте

По данным Минобороны, российские террористы продолжают попытки наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На каждом из них продолжаются тяжелые бои.

В частности, на Купянском - россияне обустраивают минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области и ищут слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать ее.

На Лиманском направлении противник готовится к перегруппировке войск и осуществляет безуспешные попытки наступлений. Тогда как на Бахмутском - враг пытается всеми силами сдержать продвижение вперед украинских войск. В частности, Силы обороны Украины вытеснили российских оккупантов с позиций в районах восточнее и в центральной части Клещиевки Донецкой области.

Всего подконтрольная Украине площадь на Бахмутском направлении составляет 44 квадратных километров - за неделю удалось освободить один квадратный километр.

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