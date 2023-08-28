«Зарплату подняли сразу на 50%» 28.08.2023, 22:01

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Некоторые IT-компании начали размораживать пересмотр зарплаты.

Почти каждый пятый участник июльского анкетирования Devby.io сообщил о заморозке пересмотра зарплат в своей ИТ-компании. Пока одни компании в качестве антикризисной меры продлевают заморозку, другие сокращают зарплаты, переводят сотрудников на полставки или отправляют в неоплачиваемый отпуск. Но есть и обратная ситуация. Некоторые компании начали весной-летом размораживать пересмотр зарплаты или повышать ее по итогам ревью.

Беларусь. Повысили зарплату на 5%

— Работаю в белорусском офисе крупной аутсорсинговой компании. Примерно с начала войны в Украине в компании была негласная заморозка ассессментов. Официально о заморозке не объявляли, поэтому сложно назвать точные сроки. Но где-то с весны этого года процесс пересмотра зарплат возобновился.

Правда, повышают со скрипом и на большое повышение можно не рассчитывать.

Кроме того, если сам работник не инициирует вопрос о пересмотре зарплаты, то никто об этом не вспомнит. А если инициирует, то процесс растягивается на несколько месяцев, чтобы собрать фидбеки, заполнить формы, пройти тест на знание английского. Сюда же входит разговор с тимлидом, эйчаром, ну и, в конечном счете, разговор про деньги.

В моем случае все было просто. Подошел предполагаемый срок пересмотра зарплаты (раз в год), и я сказал об этом тимлиду. Если раньше (в 2022 году) он ссылался на нестабильную ситуацию, неопределенность, то сейчас отговорок не было и процесс пересмотра был запущен.

Но в итоге у меня получилось добиться повышения зарплаты всего на 5%. Некоторым коллегам тоже подняли зарплату после сложных переговоров.

Я давно работаю в компании, и раньше с пересмотром зарплат было чуть проще. В первый год я получал 500 долларов как джун. Потом зарплата выросла до 1000 долларов. Далее пару лет зарплата не сильно росла, несмотря на достижения. Когда в итоге решил уйти и намекнул про оффер от другой компании, меня удержали, подняв зарплату в 1,5 раза, чего я не ожидал. Сейчас зарплату повысили на 5%, но предупредили, что следующего пересмотра придется ждать больше года.

Польша. Повысили зарплату на 50%

— Работаю Software Engineer в польском офисе крупной аутсорсинговой компании с белорусскими корнями.

Точно не знаю, когда начали замораживать зарплаты. Каждый месяц этот вопрос пересматривался. Но в мае-июне пересмотр точно был заморожен, так как я просила надбавку, но не получила. Project Manager (РМ) сказала, что в любом случае надо собрать фидбеки от коллег, и если в июле будет разморозка, то продвинет мне надбавку. Так и получилось.

Чтобы добиться повышения зарплаты, я собрала фидбеки от коллег. Также потребовалось написать фидбек на себя. На этом все. Допускаю, что у более высоких тайтлов требования могут быть более широкие, а, возможно, это зависит от PM. Тест на знание английского не сдавала, он у меня пока валидный. Обычно английский сдают для ассессментов, хотя PM на свое усмотрение может попросить освежить его и в таком случае.

На апрув [одобрение] ушло около двух недель. В итоге моя зарплата выросла больше, чем ожидала — сразу на 50%, хотя я просила повысить на 20−25%. Повлияли хорошие отзывы коллег.

Я в компании всего пару лет. До этого мне пересматривали зарплату один раз, когда меняла тайтл с джуна на мидла.

Беларусь. Повысили зарплату на 100%

— Работаю больше года в белорусском офисе ИТ-компании. Это моя первая работа в ИТ. Устроилась в компанию на позицию джуна весной 2022, когда все говорили, что найм был глухой.

С момента устройства в компанию мне дважды пересматривали зарплату. Первый раз — спустя полгода, второй — весной этого года, ближе к завершению контракта. Причем во второй раз мне повысили зарплату, несмотря на заморозку пересмотра по всей компании.

Рост зарплат нам заморозили еще в начале прошлой осени. Всем сообщили, что это временная мера. Но по факту заморозка все еще длится. Тем не менее я сумела договориться с руководителем о пересмотре зарплаты с учетом накопленного опыта. В результате весной моя зарплата выросла в 2 раза, а за год, с момента прихода в компанию, в 3 раза.

Не замораживали вообще

Грузия. Повысили зарплату на 15%

— Работаю Senior QA в грузинском офисе европейской продуктовой компании со штатом 1500 человек. У компании есть офисы в Польше, Сербии, на Мальте. Раньше был офис в Беларуси.

В Грузию переехал чуть больше года назад, изначально на лето к морю, но по итогу понравилось и решил остаться.

Компания не замораживала пересмотр зарплат в прошлом и этом году. Мне пересмотрели зарплату в апреле по итогам годового ревью — повысили на 15%.

Грузия. Повысили зарплату на 40%

— Больше года работаю тестировщиком в продуктовой компании с офисом в Беларуси и штатом в несколько сотен человек. Это моя первая работа на данной позиции.

После начала войны в Украине вместе с мужем переехала в Грузию и сейчас работаю на грузинский офис компании.

Знаю, что крупные компании замораживали релокацию и пересмотр зарплат, но нас это не сильно коснулось, хотя я думала иначе (в компании мужа, например, пересмотр зарплат заморожен). Но когда подходил срок (год работы в компании), мне написала HR и сообщила о пересмотре зарплаты.

Был мит, общалась с лидом команды, рассказывала, что успела сделать за год работы, какие успехи были, над чем еще нужно поработать. На самом деле разговор был коротким, так как ревью собирали от тимлида команды и это, скорее, было решающим фактором. В итоге мне подняли зарплату сразу на 40%.

Пересмотр зарплат коснулся всех офисов, не было какого-то ограничения по локациям.

Какие известные компании замораживали пересмотр зарплат

В конце прошлого года американская Coherent Solutions приняла решение на полгода заморозить пересмотр зарплат. Об этом сотрудников уведомил CEO и основатель Игорь Эпштейн. Решение затронуло все без исключения подразделения внутри компании, а также все локации, включая минский офис разработки — ISsoft.

В начале этого года в чат-бот dev.by пришло сообщение о заморозке пересмотра зарплат в Gismart. Несколько сотрудников косвенно подтвердили, что в компании действительно сейчас «не лучшие времена», но отказались вдаваться в подробности, ссылаясь на NDA. В компании также отказались комментировать, сославшись на конфиденциальность.

В качестве антикризисной меры рост зарплат с апреля по сентябрь этого года заморозила компания iTechArt. CEO Сергей Коваленко в письме сотрудникам объяснил, что компания вынуждена экономить бюджет и оптимизировать затраты из-за негативных процессов на мировом рынке. В частности, из-за падения спроса на разработку, роста стоимости денег и сложностей с привлечением инвестиций.

Американская Exadel с офисами в РБ также заморозила пересмотр зарплат. Это произошло в мае. По словам сотрудников компании, офисы в Беларуси это фактически не коснулось, так как «там пересмотр зарплат заморожен уже давно».

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