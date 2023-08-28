закрыть
28 августа 2023, понедельник, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Буданов: Сотрудники российской ФСБ любыми способами переводятся из Крыма

2
  • 28.08.2023, 22:36
  • 3,216
Буданов: Сотрудники российской ФСБ любыми способами переводятся из Крыма

Они ждут захода украинской армии на полуостров.

Половина сотрудников российской Федеральной службы безопасности перевелась из оккупированного Крыма в Россию, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«С конца осени прошлого года массово любыми способами работники крымского ФСБ стали пытались перевестись куда-то в Российскую Федерацию... Любыми путями! Взятки, договоренности, низшие должности, во что бы то ни стало, только перевестись», – отметил он в интервью «Крым.Реалии».

По словам Буданова, они понимают, что будут проблемы, когда украинская армия зайдет на полуостров. «Лучше уйти обустроить свою жизнь заранее», – добавил глава ГУР.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена освобождать Крымский полуостров, и, вероятнее всего, это будет происходить военным путем.

популярное за неделю

Мнение

Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников