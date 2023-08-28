Буданов: Сотрудники российской ФСБ любыми способами переводятся из Крыма 2 28.08.2023, 22:36

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Они ждут захода украинской армии на полуостров.

Половина сотрудников российской Федеральной службы безопасности перевелась из оккупированного Крыма в Россию, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

«С конца осени прошлого года массово любыми способами работники крымского ФСБ стали пытались перевестись куда-то в Российскую Федерацию... Любыми путями! Взятки, договоренности, низшие должности, во что бы то ни стало, только перевестись», – отметил он в интервью «Крым.Реалии».

По словам Буданова, они понимают, что будут проблемы, когда украинская армия зайдет на полуостров. «Лучше уйти обустроить свою жизнь заранее», – добавил глава ГУР.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина намерена освобождать Крымский полуостров, и, вероятнее всего, это будет происходить военным путем.