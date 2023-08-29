Bloomberg: Польша и страны Балтии выдвинули ультиматум Лукашенко 2 29.08.2023, 8:00

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Фото: @MSWiA_GOV_PL

В случае невыполнения требований граница может быть полностью закрыта.

Власти Польши и стран Балтии — Литвы, Латвии и Эстонии — потребовали Александра Лукашенко выслать находящихся там бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» из своей страны. Они также договорились сообща бороться против провокаций на границах и пригрозили закрыть пограничные переходы, если Минск пойдет на обострение ситуации, сообщает Bloomberg со ссылкой на итоговые документы встречи министров внутренних дел четырех стран.

В случае вооруженного инцидента или организованного наплыва мигрантов через границу Польша и страны Балтии будут координировать закрытие границы с Беларусью. По словам министров, ЧВК «Вагнер», переехавшая в Беларусь после мятежа, остается угрозой даже после смерти своего основателя Евгения Пригожина.

«Мы ожидаем возможные инциденты, включая военные, с участием членов этой группы», — заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский журналистам.

📄 Wspólne oświadczenie ministrów spraw wewnętrznych Polski 🇵🇱 Litwy 🇱🇹 Łotwy 🇱🇻 i Estonii 🇪🇪 po dzisiejszym spotkaniu w #Warszawa ⤵ pic.twitter.com/g3GBcWf9yw — MSWiA 🇵🇱 (@MSWiA_GOV_PL) August 28, 2023

Власти стран, представляющих восточный фланг НАТО, начали укреплять границы с конца июня, когда наемники перебрались в Беларусь после неудачного мятежа. При этом еще до смерти Пригожина в августе появились сообщения о том, что лагеря «Вагнера» внутри Беларуси частично сворачиваются, а украинские власти заявили, что многие наемники возвращаются в Россию.

«Учитывая, что Пригожина больше нет, тревожность немного уменьшилась», — отметил министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис.

Тем не менее власти Польши и балтийских стран остаются начеку. Беларусь планирует провести военные учения с союзниками по ОДКБ в начале сентября. Основные маневры пройдут на западе Беларуси, недалеко от польской границы.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что наемников «Вагнера» заметили около Сувалкского коридора — 100-километрового участка земли, по которому проходит граница Польши и Литвы. Власти НАТО считают его потенциально уязвимой точкой: здесь существует опасность отделения балтийских государств от остальных членов НАТО и Евросоюза.

Пограничная зона стала источником напряжения с 2021 года, когда Беларусь переправляла мигрантов с Ближнего Востока и Африки в Польшу и страны Балтии. Власти ЕС заявили, что это было сделано с целью создания хаоса и дестабилизации региона. Участники встречи призвали Минск вывести всех нелегальных мигрантов с приграничных территорий и вернуть их в страны, из которых они прибыли.

В середине августа Литва решила закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Беларусью, а Латвия объявила о мобилизации дополнительных сотрудников погранслужбы «в связи с быстро растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской государственной границе». «Мы готовы действовать единообразно, чтобы прийти на помощь, принимать решения — включая закрытие границы», — заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте журналистам в понедельник.

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