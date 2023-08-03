Эксперт предрек незавидную судьбу Пригожина 3.08.2023, 15:54

Евгений Пригожин

И объяснил, зачем Путин заключил соглашение с ним после мятежа.

Главарю ЧВК Евгению Пригожину может грозить «внезапная» смерть от «чая или дверной ручки». Он наложил вето на использование «вагнеровцев» другими командирами и пошел против желания президента Российской Федерации Владимира Путина, а такое глава Кремля не прощает.

Британский политолог Марк Галеотти отметил, что Путин не хочет потерять «Вагнер» в Украине, в Африке и в других частях мира, поэтому он провел встречу с Пригожиным и командирами ЧВК, чтобы убедить их продолжать вести боевые действия.

«Интересно, что президент РФ предложил, чтобы «Вагнер» продолжал участвовать в СВО, но под другим командованием. По словам Путина, многие полевые командиры вроде бы не против этого, но именно Пригожин вмешался и наложил вето, сказав: «Нет, ребята на это не пойдут», - цитирует эксперта BRIEFLY.

При этом Галеотти указал, что хоть президент РФ и заключил сделку с главным «вагнеровцем», но подобное он не забывает и не прощает.

«Если он сейчас пойдет против Пригожина, то шансы на возможные будущие сделки весьма ограничены. Поэтому я подозреваю, что в данном случае Пригожину предоставлено окно возможностей. Если он сможет и дальше вести дела в Африке и других регионах в интересах России, то это хорошо и отлично. Если нет, то, может быть, через год, когда пыль осядет и никто не будет обращать на него внимания, Пригожина погубит либо чай, либо дверная ручка», - подытожил политолог.

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