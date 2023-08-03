Резервы России за неделю потеряли $1,9 миллиарда 3.08.2023, 16:48

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Центробанк РФ объяснил это «отрицательной переоценкой».

Золотовалютные резервы РФ на 28 июля 2023 года составили $594,0 миллиарда, снизившись за неделю на $1,9 миллиарда (-0,3%).

Центробанк объяснил это отрицательной переоценкой и операциями в рамках бюджетного правила, сообщает The Moscow Times.

Согласно данным ЦБР, 1 июля 2023 года на долю иностранных валют в ЗВР приходилось почти 71%, на золото - около 25%.

Минфин РФ с января текущего года и до начала августа выделял Центробанку валюту из резервов РФ для компенсации недополученных нефтегазовых доходов казны.

С 7 июля по 4 августа Центробанк ежедневно продает ее за рубли на Мосбирже расчетами «завтра» на 1,9 миллиарда рублей.

С 6 августа же такие продажи сменятся покупками, на 1,8 миллиарда рублей в день.

Параллельно Центробанк с 1 августа начал продажи юаней на внутреннем валютном рынке для зеркалирования связанных с инвестированием средств ФНБ внутри России операций, на 2,3 миллиарда рублей в день.

Таким образом, в августе будет нетто-продажа валюты от суммарного эффекта этих операций регуляторов, что формально сокращает объем российских ЗВР.

К началу нынешнего года объем ЗВР, согласно данным Центробанка РФ, был на уровне $577,5 миллиарда, а абсолютный максимум достигнут в феврале прошлого года, $643,2 миллиарда.

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