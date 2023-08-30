Уничтожены самолеты, нефтебаза и воинская часть: новые подробности крупнейшей атаки дронов на РФ 30.08.2023, 9:37

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Беспилотники поразили ключевые цели.

В ночь с 29 на 30 августа Россия находилась под самой масштабной атакой беспилотников с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Подробности самой масштабной атаки дронов на Россию сообщает РБК-Украина.

Прошлой ночью под ударом находились центральная и юго-западная части России. Традиционно российские военные отчитались об успешном отражении атаки, но многие разрушения попали на видео очевидцев.

Удары по Пскову

Ключевой целью для БПЛА в Пскове стал местный аэропорт, который используется как гражданской, так и армейской авиацией.

«Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. С начала инцидента лично нахожусь на месте. По предварительной информации жертв нет. Масштаб разрушений уточняется», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Позже стало известно, что в результате атаки повреждены четыре транспортных самолета Ил-76. На спутниковых снимках аэродрома видно, что воздушные суда ранее были расставлены плотно и без укрытий, поэтому неозвученные потери в технике могут быть больше.

Местные Telegram-каналы утверждают, что псковский аэропорт атаковали как минимум десять беспилотников. Вскоре после атаки вокруг аэропорта был введен план «Эдельвейс», который предусматривает сбор личного состава МВД.

После атаки войска РФ начали забирать с аэропорта уцелевшие транспортные самолеты. Аэродром за ночь покинули как минимум пять воздушных судов.

ASTRA пишет, что пожар также начался в районе войсковой части 64044. Это место расположения 2-й бригады спецназа ГРУ в Промежицах, которая участвовала во вторжении в Украину.

Прилеты в Брянске

Жители Брянской области также сообщали о взрывах в областном центре и пригородах. По данным ряда источников, беспилотники пытались атаковать нефтебазу «Дружба».

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над Брянском якобы было сбито три БПЛА. Кроме того, под ударом оказался завод «Кремний ЭЛ», который числится в списке крупнейших российских предприятий микроэлектроники. Утверждается, что на предприятии возник пожар, есть разрушения.

Взрывы в других регионах РФ

В Минобороны РФ заявили, что им якобы удалось ночью уничтожить три дрона в Брянской области и один – в небе Орловской области. Позже стало известно, что еще по одному БПЛА было сбито над Калужской, Тульской и Рязанской областями.

Кроме того, рано утром стало известно о перехвате беспилотника в Рузском районе Московской области.

«Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе. Предварительно пострадавших и разрушений нет», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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