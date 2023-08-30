Мощная атака дронов по территории РФ: могли ли БПЛА лететь через Беларусь? 6 30.08.2023, 15:21

3,562

Александр Коваленко

Эксперт раскрыл детали самого массированного с начала войны удара.

В ночь на 30 августа беспилотники совершили одну из крупнейших атак на территорию России с начала войны в Украине. Налету БПЛА подверглись Псковская, Брянская, Орловская, Калужская, Рязанская и Московская области. Можно ли назвать эти удары переломным моментом?

С таким вопросом сайт Charter97.org обратился к известному военно-политическому обозревателю украинского «Информационного сопротивления» Александру Коваленко:

— Все идет по плану. Во-первых, на себя обращает внимание широкий спектр направлений и траекторий, которые использовались. То есть не было акцента на какой-то одной определенной локации, например, Пскове.

Во-вторых, интересно, что самый высокий показатель результативности оказался именно в самой отдаленной локации.

— Как вы считаете, откуда могли быть запущены эти дроны? Есть разные версии.

— Россияне почему-то обвиняют Украину, что это, мол, наши беспилотники, но опять-таки никаких официальных заявлений от Киева не поступало. Да и россияне до сих пор не представили никаких весомых доказательств, что пуск был произведен в Украине. С таким же успехом это могут быть и российские повстанцы.

Если они уже обвиняют Украину, то от границы с Украиной до Пскова — 700 км по прямой. Подчеркну, не по извилистой траектории, а по прямой! Получается, из Украины до Пскова сразу несколько дронов летело 700 км на важный аэродром, на котором находятся военно-транспортные самолеты Ил-76, которые обеспечивают «не имеющих аналогов» в мире псковских десантников. Так вот эти беспилотники беспрепятственно долетают и уничтожают, согласно ряду заявлений, от 4 до 6 самолетов.

Это, во-первых: убытки на сотни миллионов долларов. Во-вторых, таких работоспособных самолетов на вооружении у РФ меньше сотни. Компенсировать такие потери в ближайшие годы они попросту не смогут. Самолеты не нарожаешь, как «мясо». Поэтому это довольно-таки серьезный удар, как репутационный так и милитарного характера.

Подчеркну, самая дальняя цель — с самой высокой результативностью. Аэродром же находится рядом со странами Балтии. Ряд российских пропагандистов уже высказал версию, что БПЛА «летели из Эстонии». Этот нарратив они могут использовать, чтобы оправдать бездарность своей ПВО. Мол, не ожидали удара. Или для того, чтобы оправдать свой бесхребетный ответ, мол, это провокации.

Это все показывает, что граница России с Беларусью (ведь это по сути вдоль границы с Беларусью) и граница со странами Балтии практически не защищена средствами ПВО, которые могли бы перехватывать такие малогабаритные объекты.

— Могли ли беспилотники лететь через территорию Беларуси?

— Не думаю. Разве что только на сверхнизких высотах — в пределах 30 м над поверхностью земли. Примерно такая высота могла бы обеспечить, что их не заметили средства ПВО Беларуси.

Не знаю, по какой бы траектории они летели, но это где-то 40 км. Получается, что их никто не заметил и не зафиксировал? Жители белорусского Суража или Горок услышали бы их даже ночью. Ведь местных звук такого «мопеда», который доносится не из соседнего переулка, а откуда-то сверху, точно бы насторожил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».